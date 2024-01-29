Украина, сталкиваясь с глобальными вызовами, которые вызывают вопросы международных договоренностей и стабильности мирового порядка, находится перед необходимостью кардинального пересмотра своей стратегии восстановления. Восстановление страны в современных условиях требует разработки новой концепции, ориентированной на будущее, с акцентом на безопасности и внедрении инновационных технологий в ключевых областях, включая медицину, энергетику и коммуникации.

Первый шаг в этом направлении состоит в глубокой оценке ущерба и разработке всестороннего бизнес-плана для экономики, выработке новой социальной модели, установлении ясного геополитического курса и формировании мощной национальной идеи. Это станет ориентиром для граждан в планировании их будущего, предоставит инвесторам четкое понимание новых возможностей и будет указывать бизнесу направление развития в соответствии с ключевыми национальными интересами.

Важным аспектом этой стратегии является роль финансового сектора, особенно в контексте планирования и реализации финансовых программ для краткосрочного и долгосрочного финансирования. Не стоит ждать от партнеров украинского "плана Маршалла", нужно сделать свой и предлагать его партнерам.

Павел Матияш , генеральный директор финансовой компании Activitis