Для многих малых и средних предприятий кредиты оказывают существенное влияние на рост выручки от продажи товаров и прибыли. Мультипликатор прибыли, в зависимости от модели управления денежными потоками и характеристик операционных циклов, может составлять два, три или более, способствуя развитию и масштабированию бизнеса.



Овердрафт, целевые кредиты и кредиты под залог депозита являются наиболее распространенными формами кредитования. Основное преимущество заключается в скорости принятия решений и простоте условий, которые являются решающими факторами для бизнеса, часто сталкивающегося со сложностью банковских процедур, а также необходимостью выполнения дополнительных требований, таких как перевод оборотов и валютных контрактов, в случае осуществления внешнеэкономической деятельности, введение зарплатных проектов . Эти факторы могут существенно задержать получение кредита, особенно когда потребность в средствах неотложна.



В реальности бизнеса, время равно деньгам. Несвоевременное кредитование может привести к упущению экономической выгоды, особенно если предприятию необходимо отказаться от дополнительных работ по новым контрактам.

Привлечение кредитов позволяет предпринимателям увеличивать объемы продаж, создавать новые рабочие места, увеличивать и отчисления в государственный бюджет через налоги.

Сочетание роста объемов кредитования со стимулированием увеличения государственных заказов может стать мощным катализатором для стремительного развития экономики, особенно когда эти заказы становятся более доступными для малого и среднего бизнеса.





Дмитрий Силкин, руководитель кредитного центра финансовой компании Activitis.