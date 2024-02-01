Бизнесу нужно понять, что от прозрачности текущей деятельности и экономической целесообразности целевого использования зависит вероятность получения финансирования. Денежные средства следует привлекать исключительно на улучшение деятельности с высоким уровнем добавленной стоимости, а не для удержания на плаву.

Альтернативой кредитных средств являются гранты для малого бизнеса, которые хотя и меньшие по объемам, но в случае качественной подготовки к подаче заявки могут служить прочным основанием для будущего рассмотрения государственной программы финансирования 5-7-9. Также через государственные банки реализована программа финансирования для экспортеров при поддержке Экспортно-кредитного агентства Украины.

Узнать об имеющихся грантовых и государственных программах финансовой поддержки на начало или расширение своего бизнеса можно на маркетплейсе Деяние.Бизнес. Размер помощи варьируется в зависимости от программы и охватывает широкий спектр направлений, от общих до специализированных грантов в конкретных отраслях, таких как строительство теплиц, развитие перерабатывающих предприятий или программ энергоэффективности.

Кроме этого, программа еРабота предлагает финансирование для стартапов, а также малого и среднего бизнеса, с шестью видами грантов для различных нужд: от предпринимательской деятельности до агропроектов и ИТ-образования, с грантами от 50 до 250 тысяч гривен. Отдельное внимание программа естьРабота уделяет участникам боевых действий и их семьям, предлагая значительные гранты до 500 тысяч и 1 миллион гривен, покрывая до 70% расходов проекта. Обязательным условием является создание от одного до четырех рабочих мест в зависимости от типа гранта.

Ограничения, касающиеся получения грантовых программ, касаются тех бизнесов, которые имеют судебные решения по статьям Уголовного кодекса Украины, налоговые долги, банкротство, санкции, ведение деятельности на оккупированной территории или на территории страны-оккупанта.

Директор по развитию бизнеса финансовой компании Activitis Виктор Вильчинский.