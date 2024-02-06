Политолог Вячеслав Потапенко объяснил, что США и ЕС во многом планируют свою экономику, региональные стратегии в теории работают хорошо, но на практике у нас они столкнулись с проблемами.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Есть такая специфика и в США, а особенно в ЕС, экономика, как это ни странно, фактически плановая. То есть все, что касается финансирования из фондов и т.п., должно планироваться. Но оно у них планируется не централизовано, там есть элемент децентрализации в планировании на основе этих стратегических документов», – отмечает Вячеслав Потапенко.

В то же время он отмечает, что стратегирование, стратегическое планирование и создание стратегий в последние годы постепенно становится прикладным с учетом запроса территориальных общин. По словам эксперта, территориальным общинам нужны эти стратегии для того, чтобы можно было претендовать на получение средств, то есть без стратегии и плана финансирования не будет.

«Но подход правильный, мне кажется. Когда на региональном уровне концентрируют стратегии от каждой общины, формируют такую стратегическую карту с приоритетами внутри своего региона, а затем эта история передается еще на центральный уровень. И когда формируется из низов, мне кажется, оно будет более адекватным, чем что-то там насаживать сверху. То есть можно такую пирамидку выстраивать и параллельно нарабатывать государственную стратегию, государственные приоритеты, с чем общины сами по себе в одиночку не справятся», - объясняет Алексей Буряченко.

Как замечает гость программы, в теории все так и выглядит, но на практике происходит иначе, ведь есть методические рекомендации, есть стратегии регионального развития, над которыми работают сейчас, чтобы трансформировать, поскольку они не продемонстрировали свою эффективность.

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