В условиях, когда большинство банков ограничивают финансирование малого и среднего бизнеса, небанковские финансовые учреждения становятся альтернативой банковскому кредитованию. Хотя эти учреждения часто ассоциируются только с кредитованием физических лиц, на рынке существуют финансовые компании, специализирующиеся именно на работе с малым и средним бизнесом и предлагающие инновационные подходы к финансированию.

Основным преимуществом небанковских финансовых учреждений является быстрота принятия решений и упрощенная процедура получения средств. В отличие от банков эти учреждения не занимаются расчетно-кассовым обслуживанием, поэтому не требуют открытия счетов или других дополнительных банковских процедур, позволяя клиентам быстро получать ссуды на любой банковский счет. От одного до трех дней – вот обычный срок от подачи документов до получения средств на счет компании.

Важно, чтобы бизнес понимал свои потребности в финансировании и выбирал соответствующий инструмент. Для скорых краткосрочных проектов небанковские финансовые компании могут стать оптимальным решением. В то же время для долгосрочного финансирования или приобретения основных средств более выгодными могут оказаться государственные программы, предлагаемые государственными банками.

Директор по развитию бизнеса финансовой компании Activitis Виктор Вильчинский.