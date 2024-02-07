Среди безопасных инвестиционных опций для частных инвесторов, кроме государственных военных облигаций, следует выделить сбережение средств в иностранной валюте, инвестиционные монеты, драгоценные металлы и камни, а также акции зарубежных компаний. На следующей ступени рискованности размещаются банковские депозиты.

Корпоративные облигации национальных эмитентов предлагают более высокие доходы за счет повышенного риска. Инвесторам важно исследовать деятельность эмитента перед покупкой облигаций, чтобы понять потенциальные риски. Облигации обладают фиксированной доходностью. Вы становитесь кредитором предприятия и заранее знаете, какую прибыль получите и когда.



В 2021 году Финансовая компания Activitis успешно выпустила корпоративные облигации на сумму 750 миллионов гривен с целью увеличения кредитного портфеля. В 2022 году компания произвела обратный выкуп этих облигаций, обеспечив инвесторам доходность на уровне 23,04% в гривне за год.

Павел Матияш, генеральный директор финансовой компании Activitis