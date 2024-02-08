Некоторые условия договора могут быть неприемлемы для заемщика. В частности, это касается ограничений права заемщика на досрочное расторжение договора и предварительный возврат полной суммы кредита до истечения срока пользования.

Кредитор также не имеет права требовать оплаты процентов за весь период действия договора, если ссуда была возвращена досрочно.

Несправедливыми считаются условия договора, предполагающие начисление штрафных санкций в пользу кредитора в случае досрочного прекращения договора по инициативе заемщика.

К неприемлемым условиям относятся также увеличение процентной ставки кредитором при задержке заемщиком периодических платежей, а также отсутствие в кредитном договоре положений, регулирующих обязанности и ответственность финансового учреждения.

Василий Пелепецкий юрисконсульт финансовой компании Activitis.