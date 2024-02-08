Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал ситуацию с международной помощью Украине и объяснил, насколько гарантированно мы ее будем получать.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«У нас был дефицит 67% бюджета, а сегодня у нас есть дефицит 29%. Разницу чувствуете, люди? Это потому, что нам окажут помощь, мы ее получим», - отмечает Георгий Биркадзе.

И сейчас, констатирует эксперт, мы ждем 61 миллиард долларов от США, из которых 50 миллиардов пойдут на военную помощь, а 11 миллиардов – экономическую. По его мнению, эта помощь будет, может такое случиться, что где-то 10% этих денег нам не дадут.

«Нам следует понять, что мы ожидаем эти деньги в виде оружия от США. Эти деньги будут тратиться в США, эти деньги останутся в США, поэтому я уверен, что нам окажут эту помощь. Вы понимаете, то есть из 60 миллиардов мы получим только 11, 50 останутся в США, поэтому не отдавать нам эти деньги… Я не понимаю, почему так может быть», – объясняет Георгий Биркадзе.

Кроме того, добавляет он, сегодня у нас очень мощная помощь от наших союзников, в частности, от ЕС мы получим не только 50 миллиардов евро на 4 года, но еще и 21 миллиард евро, это отдельная помощь. Также, отмечает эксперт, Бундестаг увеличил до 7,5 миллиарда свою помощь, поэтому в этом плане можно быть спокойными и уверенными.

Как сообщала Politeka, Фрейн объяснила, что Залужный стал для украинцев символом победы, но он устал и ему нужен отдых, поэтому с должности он уйдет.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, кого у власти в ближайшее время могут снять с должности.





