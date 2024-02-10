Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что еще год назад никто и подумать не мог, что Украина сможет массово обстреливать территорию россии.

Об этом он рассказал на своем канале.

“Вооруженные силы Украины очень “чувствительно” бьют по территории россии, именно выбирают заводы и НПЗ. Если будет еще пару таких ударов, то экспорт может до 40% сократиться, потому то выбирают именно те объекты, куда бить нужно”, - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, еще год назад мы даже подумать не могли, что сможем массово запускать дроны по территории российской федерации на глубину до 800 километров.

“И в этом плане мы продвигаемся все-таки, с той линейкой дронов, с тем количеством боезаряда, который они могут нести, Украина сильно развивается. Россия тоже не стоит на месте, но для россии это будет гораздо чувствительнее”, - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, раскрыт опасный для ВСУ план оккупантов на Купянском направлении: "Это один из тяжелейших видов наступления".

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