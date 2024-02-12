Финансирование от небанковских финансовых учреждений обычно имеет более высокую стоимость по сравнению с банковским кредитованием. Важно понимать причины этого. Банки работают с средствами, которые дешево привлечены через депозиты или бесплатно находятся на счетах клиентов (также путем привлечения у Национального банка). В свою очередь, финансовые компании используют преимущественно акционерные (собственные) средства и средства, привлеченные за счет процентов, выплаченных по ссудам.

Хотя это не способствует дополнительной лояльности клиентов к финансовым компаниям, оно мотивирует такие компании быть более эффективными в предложении финансовых инструментов. Они быстро принимают решения, могут предоставить финансирование без залогов, обеспечивают процесс кредитования в онлайн-режиме и создают решения, отвечающие конкретным потребностям бизнеса. Это может включать приобретение товара в рассрочку, финансирование оборотных средств, факторинг при выполнении тендерных сделок или поиск новых решений, в соответствии с индивидуальными потребностями каждого бизнеса.

Виктор Вильчинский, директор по развитию бизнеса ФК Activitis.