Автор канала “Четко и по факту” Эльвира Кириленко сообщила, что НБУ хочет ограничить как частоту денежных переводов украинцев, так и суммы.

Об этом она рассказала на своем канале.

“Если вдруг вам мало в жизни лимитов и ограничений, Нацбанк приготовил еще одно ограничение. А именно это касается денежных переводов украинцев. Сумму, с которой начнет действовать запрет, пока не называют, а лимит сам будет действовать только на время военного положения”, - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, НБУ предлагает ограничить денежные переводы граждан как по сумме, так и по их частоте. Как отметила Эльвира Кириленко, ограничивать будут как переводы с карты на карту, так и пополнение карточек через терминалы самообслуживания.

“В НБУ говорят, что таким образом они хотят бороться с теневым сектором экономики. Это решение может стать последствием того, что Нацбанк прошелся по финансовым учреждениям и выяснил, что много операций совершается в тени”, - заявила Эльвира Кириленко.

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