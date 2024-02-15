Бизнес по самой своей природе представляет собой сплошной риск. Это аксиома. Невзвешенный шаг, несовершенное решение может привести к финансовым или имущественным потерям предприятия.

Учитывая это, залог успеха предпринимательской деятельности — способность предусматривать риски и противостоять им. С этой целью на предприятии создаются контрольные органы (наблюдательный совет, правление, директорат) и подразделения контроля (внутренний аудит, подразделение управления рискам, комплаенс).

Следует отметить, что для большинства субъектов хозяйствования законодательство не предусматривает создание подразделений контроля во всем возможном их разнообразии. В качестве исключения можно привести акционерные общества, банки, небанковские поставщики финансовых услуг.

Возникает логичный вопрос: зачем привлекать еще комплаенс, если имеющиеся органы управления и привычный для всех аудит? Чтобы ответить, нужно внимательнее взглянуть на характерные для бизнеса риски. Анализ свидетельствует, что их часть лежит в плоскости несоблюдения установленных правил:

требований законодательства;

стандартов ведения бизнеса;

условий договоров;

указаний и рекомендаций органов контроля;

внутренних корпоративных правил

Поэтому функционал комплаенса направлен непосредственно на предотвращение нарушений установленных правил и, соответственно, избегание финансовых, репутационных и других потерь, которые могут быть вызваны нарушением установленных законов, в пределах которых имеет право действовать та компания.

Ошибки допускаются по незнанию правил или их несоблюдению.

Комплайенс способствует знанию и обеспечивает соблюдение правил бизнес-активности.

Инна Завадская, руководитель службы комплаенса финансовой компании Activitis