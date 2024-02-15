В период с 19 по 23 февраля т.г. Государственная служба финансового мониторинга Украины (по квоте Комитета Совета Европы MONEYVAL и при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI)) примет участие в Пленарном заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF, которые будут проходить в Париже (Французская Республика).

Указанные заседания будут проходить в канун второй годовщины неспровоцированного, полномасштабного и кровопролитного вторжения РФ в Украину.

В ходе указанных заседаний, по другим вопросам повестки дня, запланировано рассмотрение важного для Украины вопроса о дальнейшей реакции FATF на нарушение РФ Стандартов в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ/ФРЗМЗ), в результате продолжающейся российской агрессии против Украины.

По этому поводу, Госфинмониторингом, среди прочего, подготовлена ​​визуализация «Глобальная картина защиты международной финансовой системы от рисков генерирующей РФ ПВК/ФТ/ФРЗМЗ вследствие вторжения в Украину». Ознакомиться с визуализацией можно здесь.

Глобальная картина защиты международной финансовой системы

Глобальная картина защиты международной финансовой системы от рисков генерирующей РФ ПВК/ФТ/ФРЗМЗ вследствие вторжения в Украину

Указанная визуализация отчетливо демонстрирует:

состояние Глобальной международной финансовой системы ПИК/ФТ/ФРЗМЗ до и после российского вторжения в Украину (далее – Глобальная система) [по состоянию на февраль 2024 г.];

изменения в функционировании ключевых участников Глобальной системы до и после вторжения РФ в Украину;

разрыв связей между ключевыми международными организациями и юрисдикциями с РФ после ее вторжения в Украину, цель обеспечения целостности и устойчивости Глобальной системы;

целенаправленные деструктивные шаги, предпринимаемые РФ, для разрушения инфраструктуры защиты Глобальной системы, в частности через формирование шлюзов доступа к ней для стран, санкционированных Советом Безопасности ООН и внесенных FATF в «черный список».

Госфинмониторинг в полной мере обеспечивает выполнение своих обязательств по сохранению конфиденциальности закрытых процессов FATF. В связи с этим визуализация базируется на анализе исключительно открытых источников информации и публичных данных.

Сейчас в фокусе внимания должно быть сдерживание растущих усилий РФ, направленных на усиление ее связей с Ираном и Северной Кореей, имеющих прямые признаки нарушений Резолюций СБ ООН, а следовательно, и определенных Рекомендаций FATF.

В этой связи, накануне заседаний Министерством финансов Украины совместно с Госфинмониторингом обнародован соответствующий пресс-релиз, с которым можно ознакомиться здесь.

"Через год после приостановления членства в FATF, сознательное несоблюдение россией принципов FATF и санкций ООН, растущая непрозрачность и продолжение злонамеренной кибер-деятельности делают ее одной из самых рискованных юрисдикций для финансовых преступлений. Мы уверены, что FATF рассмотрит этот вопрос с максимальным вниманием во время предстоящего пленарного заседания, чтобы помочь защитить глобальную финансовую безопасность", - заявил Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.