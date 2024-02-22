Футуролог Виталий Кулик сообщил, что Соединенные Штаты Америки предоставляют в основном Украине гранты, а не кредиты.

Об этом он рассказал на канале "Личность с Сергеем Дойко".

«Европейцы, скорее всего, предоставят деньги, возможно, даже в большем объеме, чем мы думаем. Мы фактически получим помощь из других источников, в том числе это и тяжелые для Украины кредиты”, - сообщил Виталий Кулик.

По словам футуролога, главная разница между американской и европейской помощью состоит в том, что США в основном предоставляют гранты, а Европа – кредиты. Как отметил Виталий Кулик, основная финансовая помощь для Украины – это заимствование на международных финансовых рынках.

“Нам МВФ дает кредиты больше, чем ставка Федеральной резервной системы. Мы получаем кредиты на других финансовых рынках, включая Азию. И там нашим маршрутизатором, нашим лоббистом выступает Австралия, например”, – заявил Виталий Кулик.

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