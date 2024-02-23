Экономический эксперт Олег Пендзин пояснил, что сегодняшняя ситуация на польской границе – нерешенная проблема еще с 2014 года, которая заключается в том, что Украина движется в ЕС и имеет право на свободную торговлю.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По словам эксперта, чтобы понять сегодняшние проблемы на польской границе, следует вспомнить 2014 год и подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Как он рассказывает, часть этого Соглашения – Соглашение о свободной торговле, которое предусматривало взаимное снятие каких-либо ограничений, квот, лицензирование и т.п. Но тогда, напоминает гость программы, Восточная Европа, опасаясь конкуренции, заблокировала это Соглашение.

«И для того, чтобы обойти эту ситуацию украинские власти согласились, что в Соглашении о свободной торговле будут установлены квоты на поставку украинской аграрной продукции в Евросоюз, причем квоты на уровне от 1% до 3% общего объема производства этой продукции в Украине. То есть, по большому счету, с одной стороны, свободная торговля, мы открылись перед ними, с другой – они полностью закрыли свой рынок для украинской аграрной продукции», - объясняет Олег Пендзин.

Как он объясняет, любое движение Украины в Евросоюз, интеграция, присоединение предполагает свободные границы, снятие ограничений, запретов и т.д., но мы получили мощные запреты на свою продукцию. Так что, констатирует эксперт, мы эту проблему, которую сейчас активно обсуждаем и решаем, отложили с 2014 года на будущее.

«2022 год, война, сняты по инициативе Европейского Союза любые ограничения. С 2022 года у нас, в сущности, начал действовать реальный свободный рынок, реальное соглашение о свободной торговле. И мы в 2023 году тут же наткнулись на ту проблему, которая была отложена», - объясняет Олег Пендзин.

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