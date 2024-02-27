Cosmolot — это гемблинг-компания, которая активно помогает фронту и принимает участие в крупных милитари-проектах. Именно так себя зарекомендовал бизнес в 2023 году. Развлекательная составляющая компании гармонично соединяется с донатами и помощью военным.

Инвестиции из других стран

Космолот стал еще и тем бизнесом, который не просто помогает армии или платит налоги для поддержки экономики: компания во время полномасштабного вторжения привлекает новых инвесторов для развития украинского бизнеса.

Стоит начать с того, кто хозяин Космолот на данный момент. Это имеет одно из ключевых значений для развития бизнеса. Торговая марка принадлежит ООО «Спейсикс». А его основателем и конечным бенефициаром является Сергей Потапов. В 2023 году добавился еще один собственник Космолот — британский бизнесмен и инвестор Арнульф Дамерау.

Инвестор является основателем EuroAtlantic Institute и EuroAtlantic Group. Он также входит в число акционеров Crowdstrike, компании по разработке технологий для кибербезопасности.

По словам самого Дамерау, у украинского рынка азартных игр есть большие перспективы. Поэтому в его планах — увеличить капитализацию бизнеса и выйти на западные рынки. Что от этого получает украинская экономика:

увеличение числа рабочих мест в Украине, что сокращает безработицу;

увеличение налогов, которые платит компания в государственный бюджет;

вклад в стабилизацию экономики в целом.

Кроме этого, Космолот себя показал как социально ответственный бизнес, который выбрал направление милитари технологий. Капитализация и развитие компании в целом увеличат прибыль, а это даст возможность компании еще больше помогать войску. Новый инвестор поддерживает военные инициативы компании — одну из партий многоразовых дронов он передавал на фронт лично.

Cosmolot Airlines

Говоря о дронах, сразу перейдем к важному проекту компании, — Cosmolot Airlines. Это инициатива, которая была реализована в 2023 году при поддержке других инвесторов и разработчиков. Суть авиафлота дронов состояла в том, чтобы передать на фронт 50 многоразовых БпЛА Punisher устойчивых к РЭБ.

Особенности этого дрона в новом поколении и особой модификации:

может залетать в глубокий тыл врага (до 45 км) и уничтожать склады с боеприпасами, командные пункты и другие важные объекты;

устойчив к новым средствами радиоэлектронной борьбы, которую постоянно использует враг сегодня;

может лететь со скоростью 198 км/ч, переносить до 2 кг боевой части и оставаться незаметным за счет тихой работы.

Космолот на проект выделил 100 млн грн. А цена одного БпЛА составляет около $50 тыс. Один из примеров успешного использования Punisher показали бойцы подразделения специального назначения 58-ой ОМПБр. Они вместе с военными из 129 ОБр ТРО смогли уничтожить российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2». Примерная стоимость такой техники — $200 тыс.

БпЛА играют существенную роль на поле боя. А больше примеров работы Punisher можно посмотреть на официальных ресурсах 58-ой ОМПБр и 28-ой ОМБр.

Развитие military tech

Не менее важной инициативой при участии Космолот стала платформа Brave Inventors. С декабря 2022-го года здесь удалось объединить экспертов, инвесторов и разработчиков, чтобы быстро отправлять на фронт новейшие украинские разработки.

По факту Brave Inventors — это хаб военных разработок. Здесь стать полезным могут все, кто заинтересован в победе Украины. Тут можно стать как крупным инвестором, так и закинуть небольшой донат для поддержки производства военных изобретений.

Всего за 2023 год привлекли 95 разработок. Среди них:

БпЛА Shulika с хорошей системой передачи видео;

быстрый байк E-motion для разведки;

квадроцикл на шести колесах HIMAKS Military Off-Road 6W4D, который нужен для быстрой эвакуации и доставки груза;

беспилотный комплекс «Скорпион-2», который используют для наведения огня, поддержки при наступательных или оборонительных операциях.

Это далеко не полный перечень. Есть еще мобильные электростанции, антидроновые ружья, системы для автоматического разминирования и много других изобретений. Благодаря платформе можно поддерживать украинское направление military tech.

В 2023 году помощь Космолота армии не закончилась. Уже в 2024-ом они профинансировали покупку 35 штурмовых винтовок и 2 крупнокалиберных пулемета на сумму 6 млн грн.

Cosmolot — это пример украинского бизнеса, который с начала полномасштабного вторжения стал работать еще усиленнее. А международные инвестиции и помощь армии помогают приближать нашу победу и поддеживают экономику.



