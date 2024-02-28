С начала полномасштабного вторжения до конца 2023 года граждане Украины инвестировали в покупку 574 тысячи облигаций на сумму свыше 74 млрд грн. Этот период отметился ростом спроса на ОВГЗ, в частности, на военные облигации, предлагающие выгодные условия и процентные ставки.

По состоянию на середину февраля 2024 года объем государственных облигаций в обращении достиг 1,6 триллиона гривен. В этом объеме доля инвестиций физических лиц составила 3,73% или 60 миллиардов гривен, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Такое увеличение свидетельствует о растущей заинтересованности украинцев в розничном инвестировании в ОВГЗ.

Особое внимание инвесторы уделяют облигациям, номинированным в гривне и долларах, в то время как доля еврономинированных ОВГЗ составляет около 3%. Исторически участие населения в этом сегменте рынка было незначительным, однако сегодняшние тенденции указывают на рост интереса, вызванный ограничениями в других инвестиционных направлениях и привлекательной доходностью ОВГЗ, что составляет 18,6% годовых в гривне.

При условии, что негативное влияние войны на экономику не будет распространяться дальше, учитывая прогнозируемые базовые показатели макроэкономической стабильности и по сравнению с другими доступными инструментами, инвестирование физическим лицом в военные облигации внутреннего государственного займа в интервале до 12 месяцев выглядит привлекательно.

Среди инвестиционных альтернатив следует упомянуть корпоративные облигации отечественных компаний. Они привлекают более высокими доходами за счет повышенного риска. Перед инвестированием важно тщательно изучать эмитента, чтобы оценить потенциальные риски. В 2021 году компания Activitis успешно выпустила корпоративные облигации на сумму 750 миллионов гривен, а в 2022 году совершила их обратный выкуп, обеспечив инвесторам доходность 23,04% годовых в гривне.







Павел Матияш , генеральный директор финансовой компании Activitis