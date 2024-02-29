С начала полномасштабной вооруженной агрессии россии против Украины тема санкций приобрела важное значение. Если до 2022 года санкции могли усложнить деятельность преимущественно финансовых организаций и представителей крупного международного бизнеса, то сейчас с санкционными ограничениями и их последствиями может столкнуться любой бизнес, независимо от его масштабов. Какими же рисками для бизнеса чревато несоблюдение санкционного законодательства и при чем здесь комплаенс?

Санкции можно разделить на национальные и международные. В Украине порядок применения специальных экономических и других ограничительных мер регулируется Законом Украины «О санкциях» (далее – Закон). Цель применения санкций – защита национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействие террористической деятельности, предотвращение нарушения прав, восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства.

Понимание, что такое санкции, какие виды санкций бывают, каков механизм и последствия их применения, позволяет уверенно чувствовать себя в меняющейся среде экономики, эффективно управлять рисками и обезопасить себя от ведения бизнеса с подсанкционными лицами, ведь это может иметь крайне негативные последствия. Поэтому следующая серия сообщений будет относиться именно к санционному комплаенсу и вопросам того, как комплаенс в направлении санкционной политики способствует развитию бизнеса без рисков репутационных и финансовых потерь.



Инна Завадская, руководитель службы комплаенса финансовой компании Activitis