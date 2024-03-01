Общий кредитный портфель в 2023 году сократился на 0,6% и составил 1 триллион 128 млрд грн. Также стоит отметить, что доля рыночного портфеля была переформатирована в рамках государственной программы 5-7-9%, которая с начала войны выросла втрое до 266 млрд грн, что составляет 24% общего портфеля по состоянию на 2024 год.

В 2023 году объем неработающих кредитов (NPL) уменьшился, но все еще остается достаточно высоким – 37,4% или 422,4 млрд грн. Это заставляет банки формировать резервы под неработающие кредиты, то есть замораживать средства, которые могли бы использоваться для финансирования бизнеса и населения.

Следует также отметить, что убытки, которые банки могут понести от окончательно неработающего портфеля, повлияют на капитал банков. Поскольку государство владеет 53,3% чистых активов банковского сектора, это может привести к расходам бюджета на докапитализацию государственных банков.

Однако следует упомянуть и о значительных чистых доходах, которые банковский сектор заработал в 2023 году за счет размещения ликвидности в депозитные сертификаты и ОВГЗ – 86,5 млрд грн, а также уплаченный налог в бюджет Украины – 73,5 млрд грн.

Для оптимизации ситуации с NPL важно провести подробный аудит проблемного портфеля. Это позволит оценить реальное положение дел и определить кредиты, которые окончательно безнадежны и не подлежат возврату. После идентификации таких кредитов следует принять обоснованное решение по их списанию. Списание безнадежных кредитов позволит банкам уволить резервы, которые были сформированы почти под 100% от суммы этих кредитов.

Чтобы уменьшить долю NPL, нужно увеличить уровень и объем кредитования с целью формирования нового портфеля и финансирования качественных клиентов. В свою очередь активное кредитование способствует росту экономики, поскольку предоставляет бизнесу необходимые ресурсы для развития и расширения. Экономический рост, в свою очередь, улучшает финансовое положение заемщиков, уменьшая вероятность превращения новых кредитов в проблемные.

Павел Матияш , генеральный директор финансовой компании Activitis