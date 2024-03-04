Бизнес -омбудсмен Роман Ващуком в интервью Юргазете рассказал о феноменально плохих результатах работы украинских налоговиков.

Мы сейчас начали расследование феномена украинской налоговой проверки. Пока видим, если смотреть на последние пять лет, что пропорция доначислений к ежегодно поступающим в бюджет деньгам в зависимости от мест и количества людей года составляет примерно 20:1, 30:1.

Возьмем пример первых 10 месяцев (мы все еще ждем полную годовую статистику) 2023 года. Были доначислены в налоговых проверках 46 млрд грн. В бюджет поступило более 2 млрд. грн. Итак, коэффициент полезного действия всей этой суеты… Мы пытаемся его рассмотреть.

Есть гипотеза — у нас еще нет ни одной статистики, которая бы это подтвердила. Имея в виду, что налоговая оплачивает сами судебные средства, где они проигрывают дела… А по налоговым делам они проиграют от двух третьих до 90% в судах… В год они выдают 350-400 млн в судебных средствах. Учтите средства самих налоговиков, на которые проводят проверки судей, которые потом это все рассматривают. Есть пока неподтвержденная возможность того, что государство работает в минус”, - рассказал Ващук.

Его информацию прокомментировал у себя в телеграмм-канале «хортовец» Костя Прошинский, позывной «Дед».

“Блин, ну когда правительство поймет, что налоговики в таком виде - это полный бред. Ну нахрен мы их всех кормим? В общей сложности на всех уровнях их около 30 тыс. чел. И вы работаете в минусе, еще и работающие предприятия во время войны останавливаете. За 10 месяцев 2023 налоговая выписала штрафы на 46 млрд гривен. Но почти все суды налоговики проиграли, поэтому в бюджет отправили всего 2 миллиарда штрафных гривен. Еще полмиллиарда фискалы выплатили истцам на возмещение судебных издержек (по сути это гонорары юристам, которых нанимали предприятия). А если оценить в деньгах еще трудозатраты самой налоговой, то государство сработало в минус”, – написал Прошинский.

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