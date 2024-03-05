Об этом он рассказал на своем канале.

“Мы прекрасно помним мультики путина про “Кинжалы”, которые он показывал и говорил, что это гиперзвук, это сбить вообще невозможно. И вдруг американские системы противовоздушной обороны сбивают эти “Кинжалы”. То есть все российские фильмы, снятые про российское оружие, сильно преувеличены”, - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, такая же ситуация сложилась и с новейшими танками “Армата”, которыми хвасталась россия и которые путин не хочет выводить на фронт. Как отметил Борис Тизенгаузен, причина в том, что рассказы об этих танках снова-таки сильно преувеличены.

“В 2015 году директор “Уралвагонзавода” вообще сказал, что этих танков к 2018-2019 году будет сделано 2300 штук, и это будет огромная танковая армия. Но мы помним, как один из этих танков на параде немного заглох. Главная причина, по которой “Армату” не пускают на фронт - нежелание и страх потерять имидж российского оружия”, - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, оккупанты приближаются к еще одному городу и готовят резервы: "Ситуация крайне плохая".

Также Politeka сообщала про Силы беспилотных систем: эксперт рассказал, почему Украине нужен новый род войск.