В последний год растет осознание важности торгового факторинга. Национальный банк Украины определил стратегические направления развития рынка факторинга до 2025 г. в рамках Стратегии развития финансового сектора, что стало сигналом для бизнеса и финансовой сферы.

Ключевым этапом является разработка системы управления инвойсами и реестра факторинговых соглашений, которая будет хранить данные о дебиторской задолженности и оплаченных электронных счетах. Централизация данных сделает финансовые транзакции более прозрачными, будет способствовать выявлению мошенничества и повысит доверие на рынке, что является фундаментом устойчивого финансового развития.

При этом необходимо обеспечить доступ к факторингу для малого и среднего бизнеса в сфере государственных закупок. Учитывая военное положение, государство выступает основным заказчиком и лучшим дебитором для финансового сектора, накопившего значительное количество свободных средств из-за нежелания кредитовать экономику в текущих условиях. Факторинг в государственных закупках поможет бизнесу пополнять оборотные средства и ликвидировать кассовые разрывы, а государство получит более конкурентные предложения и увеличит количество участников.

Необходима также образовательная работа по повышению осведомленности о факторинге среди бизнес-сообщества, ведь многие предприниматели еще не используют этот инструмент. По данным опроса Prozorro 2021 года, 90% украинских поставщиков не имели опыта с факторингом, что подчеркивает потребность в распространении знаний и лучшем понимании его преимуществ.

Директор по развитию бизнеса финансовой компании Activitis Виктор Вильчинский



