1. Чат-бот Klarna, созданный на основе искусственного интеллекта, показал более высокую точность в выполнении задач по сравнению с человеческими операторами. Кроме того, он обеспечивает уровень удовлетворения клиентов, не уступающий обслуживанию людьми. Помощник Klarna обрабатывает две трети запросов на обслуживание клиентов компании на 35 языках: отвечает на общие вопросы клиентов, оформляет возврат и решает проблемы с заказами.



Применение искусственного интеллекта в бизнесе набирает обороты, поскольку оно упрощает обработку данных в операционных процессах. Это заставляет ключевых игроков в сфере онлайн продаж активно интегрировать ИИ в службу поддержки клиентов. Внедрение ИИ особенно эффективно для крупного бизнеса с масштабными операционными процессами.

2. Apple отказывается от разработки беспилотного автомобиля. Решение Apple сосредоточиться на разработке искусственного интеллекта вместо продолжения разработки беспилотного автомобиля может свидетельствовать о стратегическом пересмотре приоритетов в условиях растущей конкуренции в сегменте автомобилей и технологических вызовов для компании в целом.

Кук сделал несколько заявлений по поводу амбиций Apple в сфере искусственного интеллекта за последние месяцы. Еще в ноябре он сказал, что Apple "инвестирует немало" в ИИ, а в феврале отметил, что компания тратит "огромное количество времени и усилий" на ИИ, с обещанием предоставить больше деталей в течение года. Многочисленные слухи говорят, что Apple добавит новые функции генеративного ИИ в iOS 18, с планами использовать ИИ для улучшения возможностей многих встроенных приложений iOS.

3. Сбербанк расширяет возможности безналичных платежей, интегрируя функцию оплаты через QR-код в свое мобильное приложение СберPay. Этот шаг направлен на повышение популярности безналичных расчетов в Украине, обеспечивая более высокое удобство платежных операций. Внедрение этой технологии будет способствовать снижению барьеров для внедрения приема онлайн-оплат и привлечет к их использованию более широкий круг торговцев и покупателей, тем самым способствуя развитию безналичной экономики.

4. Mastercard активно применяет принципы открытого банкинга в США и направляет свои усилия на оптимизацию процесса открытия счетов. Эта инициатива значительно облегчает взаимодействие между финансовыми учреждениями и клиентами, упрощая обмен данными.

Анализируя последние продуктовые инновации компании, становится ясно, что Mastercard стремится трансформировать свой подход к развитию, сосредотачиваясь на инструментах, способствующих более легкому открытию счетов финансовыми учреждениями. Использование открытого банкинга может позволить небанковским организациям иметь доступ к финансовым данным клиентов, таких как информация о транзакциях, балансах и истории платежей, что улучшает процесс оценки кредитоспособности и уменьшает порог входа для внедрения новых финансовых продуктов.

Это также открывает путь к созданию цифровых банков на основе традиционных банковских институций.

5. ПриватБанк начал сотрудничество с канадским финтех-стартапом RemitBee, позволяющим запустить сервис быстрых денежных переводов из Канады в Украину. Эта инициатива обладает потенциалом увеличить объемы международных переводов и сделать этот процесс технически простым для пользователей. Кроме того, такой шаг может провоцировать другие финансовые учреждения расширять свои партнерские сети.

Переводы можно инициировать как онлайн, так и офлайн – через терминалы или в отделениях банка, при этом средства зачисляются на счет получателя в течение нескольких минут.



Директор по коммерческим вопросам и инновациям Андрей Ревякин.