Журналист Эдуард Глеза сообщил, что сжиженный газ теперь в Украину завозят в объезд Польши, тратя гораздо больше времени и денег на перевозку.

Об этом он рассказал на канале “Контекст”.

“Понятно, что все это горючее для нужд армии, бизнеса, сельского хозяйства и частного транспорта сегодня завозится через западную границу. И больше всего в этом случае страдает сжиженный газ и, конечно, его потребители”, - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, сжиженный газ перевозят только специальными автоцистернами, поэтому блокировка автодорог приводит к тому, что перевозки просто прекращаются. Как отметил Эдуард Глеза, сейчас автомобили с газом едут в объезд польской границы: через Словакию, Венгрию и Румынию.

“Но, конечно, это влечет за собой увеличение времени и стоимости перевозок. В результате заправочные станции увеличивают стоимость продукта для потребителей. Эксперты прогнозируют, что автогаз может вырасти до 3 гривен за литр”, – заявил Эдуард Глеза.

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