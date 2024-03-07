Основная цель санкционного комплаенса заключается в защите бизнеса от возможных финансовых потерь или упущенных доходов, которые могут возникнуть в результате взаимодействия с подсанкционными лицами или компаниями. Важно не только своевременно идентифицировать факт попадания в такие списки, но и прогнозировать вероятность введения санкций и принимать меры по их предотвращению.

Международные санкции являются принудительными мерами, применяемыми международными организациями или отдельными странами против других за нарушение международного права как инструмента давления, чтобы заставить страну изменить свое внешнеполитическое поведение. Ранее санкции обычно касались стран, с которыми у Украины не было тесных экономических отношений, поэтому они оставались без внимания большинства местного бизнеса.

Ситуация радикально изменилась с усилением санкционного давления на РФ, которая стала одной из главных целей международных санкций. Международное сообщество продолжает наращивать санкционное давление на РФ, которое имело значительные экономические связи с Украиной до начала конфликта, осложненного наследием СССР. Объем санкций и глубина экономической интеграции с РФ ставили перед многими юридическими лицами риск выявления связей с подсанкционными субъектами, что могло привести к серьезным последствиям, включая прекращение финансовых операций, потерю репутации и отказ контрагентов от сотрудничества.

Введение санкционного комплаенса предполагает несколько ключевых этапов, включая анализ специфики деятельности компании и ее контрагентов, внедрение системы постоянного мониторинга, разработку и внедрение мер по минимизации рисков, а также постоянный мониторинг с целью адаптации к изменяющимся условиям. Отсутствие эффективного санкционного комплаенса может привести к ряду негативных последствий, среди которых отказ банков в обсуждении, финансовые и репутационные потери, а в некоторых случаях даже уголовная ответственность.

Понимание механизмов санкций, их видов и потенциальных последствий позволит компаниям уверенно работать в сложных международных условиях, эффективно управлять рисками и избегать сотрудничества с токсичными субъектами. Инна Завадская руководитель службы комплаенса финансовой компании Activitis



