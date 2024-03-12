В процессе развития рынка факторинга в Украине важно ориентироваться на передовой международный опыт, но с учетом специфики внутреннего рынка. Анализ польского и немецкого опыта в области факторинга указывает на два разных подхода к регулированию этого сектора, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Факторинг в Польше прошел через несколько этапов, включающих создание ассоциации факторинговых компаний и принятие регулятивных актов. Такой подход способствовал увеличению прозрачности отрасли и повышению доверия к ней. Также Польша установила низкий входной барьер, способствовавший появлению на рынке многих небанковских факторинговых компаний в общем обороте. Более того, это сделало возможным возникновение финтеха и технологических онлайн решений. С другой стороны, отсутствие лицензирования и надзора не придает уверенности в должном уровне стабильности и платежеспособности факторинговых компаний. В условиях Украины, где рыночная экономика все еще формируется и существует значительная потребность в создании эффективного механизма защиты прав потребителей, такой подход может оказаться рискованным.

Немецкий опыт, напротив, подчеркивает значение строгого регулирования и контроля за деятельностью факторинговых компаний, что может способствовать стабильности рынка и защите интересов клиентов. Требования к капиталу факторинговых компаний и подтверждение достоверности отчетности являются основными мерами контроля и одинаковы для большинства небанковских финансовых учреждений. Надзор охватывает только наиболее рисковые участки работы факторинговых компаний. Немецкая модель регулирования будет стимулировать появление как банковских, так и независимых факторинговых компаний, которые будут иметь прозрачную бизнес-модель и соответственно смогут привлекать финансирование для развития своих продуктов. Для Украины, где финансовый рынок нуждается в укреплении доверия и обеспечении стабильности, пример Германии может быть более релевантным.

Учитывая, что послевоенное развитие Украины будет сформировано на средства мировых инвестфондов, для которых контроль и эффективность являются важными факторами, именно немецкая модель способна стимулировать появление качественных факторинговых компаний, которые будут иметь прозрачную бизнес-модель и смогут привлекать финансирование на развитие своих продуктов от институциональных инвесторов, таких как IFC, USAID или DFC.

Директор по развитию бизнеса финансовой компании Activitis Виктор Вильчинский