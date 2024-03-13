Оценка обеспечения заемщика выполнения условий кредитного контракта является принципиальным критерием для принятия кредитором положительного решения о предоставлении кредита. Важную роль играет репутация должностных лиц и конечных бенефициаров компании-заемщика. Наличие какой-либо отрицательной информации может стать "стоп-фактором" для заключения договора. Если заемщик обращается за ссудой впервые, или оценка хозяйственной деятельности заемщика имеет рисковые признаки для кредитора, такой заем необходимо обеспечить.

Наиболее популярными инструментами обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам является поручительство и залог. Законодательство не предусматривает ограничений количества договоров обеспечения, которые могут быть заключены по одному кредитному договору.

Согласно требованиям гражданского кодекса, поручитель отвечает перед кредитором в том же размере, что и должник, включая уплату основного долга, процентов, неустойки, возмещения убытков. Следует учитывать, что условиями договора поручительства может быть предусмотрена частичная ответственность поручителя, в частности, в пределах определенной сторонами суммы (ст. 553 ГК).

Залогодатель отвечает перед кредитором в пределах стоимости предмета залога. Залогодержатель имеет преимущественное право перед другими кредиторами на удовлетворение своих требований за счет залога. Предметом залога могут быть имущество или имущественные права. Культурные ценности и монументы культуры не могут быть предметом залога.

Если предметом залога есть недвижимое имущество, договор, согласно требованиям статьи 13 Закона "О залоге", подлежит нотариальному удостоверению. В противном случае он считается недействительным.

С целью предотвращения негативных последствий невозврата кредита кредиторы все чаще требуют от заемщика отчитываться о финансово-хозяйственной деятельности компании, ежемесячно предоставлять банковские выписки о движении средств, информацию о заключенных договорах и полученных займах в течение действия договора.

Василий Пелепецкий адвокат финансовой компании Activitis.