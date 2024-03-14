Сейчас внутреннему B2B рынку факторинга трудно достичь быстрого восстановления из-за высоких рисков неуплаты, но одновременно открываются возможности для факторинга в государственных закупках (В2G) и международного или экспортного факторинга (B2I).

В Украине Экспортно-кредитное агентство при активной поддержке западных партнеров обрело вторую жизнь. По данным ЭКА, 80% украинских экспортеров регулярно сталкиваются с дефицитом финансирования при осуществлении экспортных соглашений. Поэтому предложение экспортного факторинга поможет украинскому бизнесу развиваться и наращивать потенциал, а не выживать.

Факторинг B2G и B2I поможет бизнесу пополнять оборотные средства и ликвидировать кассовые разрывы. Кроме того, факторинговое финансирование предоставляется без залога, что является непременным плюсом.

В последние несколько лет осознание необходимости факторинга растет. НБУ в Стратегии развития финансового сектора Украины зафиксировал планы развития рынка факторинга до 2025 года, что является мощным сигналом для бизнеса и финансовой сферы.

Развитие торгового факторинга сейчас – это шанс на гиперразвитие послевоенной Украины завтра!

Директор по развитию бизнеса финансовой компании Activitis Виктор Вильчинский.