Всё очень просто. Пока бизнес не поймет основные задачи, функции и требования финансового мониторинга, а сам финансовый мониторинг не поймет потребности бизнеса и разнообразие бизнес-моделей, взаимное противодействие будет продолжаться. Для компании такое взаимодействие между финансовым мониторингом и бизнесом может приводить к проблемам, которые растут как снежный шар. Среди них — некорректно отлаженные этапы системы противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма и управлению рисками компании: пробелы в процессах, хаотические запросы и принятие негативных и необоснованных решений в отношении клиентов. Также к проблемам относится неправильно построенный рискоориентированный подход, а также де-рискинг, парадоксальный по своей сути: когда финансовое учреждение (например, банк или финансовая компания) прекращает сотрудничество с клиентом, избегая рисков, вместо того, чтобы искать методы борьбы с ними .

Финансовый мониторинг может быть быстрым, эффективным и прозрачным – для этого нужно найти баланс между его требованиями и потребностями бизнеса. Совершенствование культуры финансового мониторинга начинается с компании. Основной секрет – в общении. Лучше всего формировать культуру финансового мониторинга через коммуникацию, ведь обе стороны должны понимать, что их совместная работа важна для финансовой стабильности всей компании.

Ирина Попова исполнительный директор финансовой компании Activitis