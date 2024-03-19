Валюта в форме CBDC – это цифровая валюта центрального банка, аналог наличных средств, являющийся законным платежным средством на территории той или иной страны.

Е-гривна - это электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является Национальный банк Украины.

Другими словами, е-гривна – это шаг вперед в цифровом финансовом пространстве, способствующий модернизации платежной системы.

Цель е-гривны – эффективно выполнять все функции денег, дополняя наличную и безналичную формы гривны.

Как работает е-гривна

Цифровые валюты центральных банков стран (CBDC), в частности, и е-гривна, работают на базе технологии блокчейн.

Проще говоря, современные электронные деньги – это цифры, записанные на счетах в коммерческих или удерживаемых банках. Для банка остаток на вашем счете является частью его обязательств. Именно возможность банка выполнить это обязательство в любой момент и предоставляет этим записям стоимостную основу.

Часто е-гривню путают с криптовалютой, ведь она работает по такой же технологии, но е-гривню выпускает Нацбанк с привязкой к национальной валюте. Поэтому их можно обменять на наличные или безналичные средства в соотношении 1:1, а у криптовалюты нет постоянной цены.

Украинцы смогут рассчитываться по электронной гривне или просто кошельку, открытому в любом банке. Надзор за электронными деньгами будет осуществлять Нацбанк.

С одной стороны это хорошо, потому что расчеты будут более прозрачными. С другой стороны, могут сузить свободы, ведь органы власти смогут отслеживать то, кто и куда тратит средства. Насколько будет удобным и легким использование е-гривны, покажет только время.

Однако, использование е-гривны может помочь в сокращении оборотов наличных денег, что уменьшит возможность финансовых манипуляций.

Преимущества е-гривны

Это защищенность (погашение и расчет гарантируются Национальным банком Украины), мгновенность, безопасность, прозрачность.

Они деньги сами по себе и никак не зависят от способности банков или других финансовых посредников их обслуживать. Поэтому расчеты ими будут гораздо дешевле.

За расчеты картой, например, банки взимают комиссию. Ее закладывают в цену товара, от чего не в восторге розничные торговцы и малый бизнес.

На мой взгляд, внедрение е-гривны имеет много преимуществ. Оно будет способствовать развитию платежной инфраструктуры страны, включая интеграцию с существующей в стране платежной инфраструктурой, что является ключевым для цифровизации экономики.

Внедрение е-гривни будет способствовать дальнейшему уменьшению стоимости безналичных расчетов и росту уровня прозрачности расчетов.

Финансовый директор Activitis Анастасия Штаньковская.