Кредит всегда был одним из самых эффективных инструментов для оперативного решения финансовых проблем бизнеса, в частности для пополнения оборотных средств или приобретения основных средств.

Действующее законодательство предусматривает, что кредитором и соответственно стороной кредитного договора может быть исключительно финансовое учреждение (банк или небанковское финансовое учреждение), которое в порядке, определенном законодательством о лицензировании, получило соответствующее свидетельство и внесено Национальным банком Украины в соответствующий реестр. Информация о кредиторе является публичной; Закон требует, чтобы каждое финансовое учреждение размещало сведения о компании на своем веб-сайте.

При заключении кредитного договора применяются общие требования к существенным условиям гражданско-правовых договоров, определенных статьями 180 и 638 Гражданского процессуального кодекса Украины. Об условиях кредитного договора законодатель предусмотрел особые условия в статье 345 кодекса: кредитный договор должен содержать цель, сумму и срок кредита, условия и порядок его выдачи и погашения, виды обеспечения обязательств заемщика, процентные ставки, порядок платы за кредит, обязанности , права и ответственность сторон по выдаче и погашению кредита.

Кредитный договор заключается исключительно в письменной форме, а по желанию одной из сторон может быть удостоверен нотариально. Также законодатель предусматривает электронную форму договора по наложению электронной цифровой подписи.

Срок использования кредитом определяется условиями договора, однако срок действия кредитного договора устанавливается со дня предоставления кредита и до полного погашения кредита и выполнения других обязательств заемщика по договору.

Стоит отметить, что к кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами и физическими лицами – предпринимателями, не применяются положения Закона Украины «О потребительском кредитовании».

Василий Пелепецкий адвокат финансовой компании Activitis.