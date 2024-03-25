13 марта Программа USAID АГРО и Финансовая компания Activitis приступили к совместному проекту по разработке и внедрению инструментов небанковского финансирования для агросектора под названием WEAGRO. Проект предусматривает создание рассрочки для микро-, малых и средних агропроизводителей.

WEAGRO – первый в Украине специализированный онлайн-сервис, предоставляющий аграному бизнесу возможность покупать сейчас, а платить потом. Предполагается, что в течение первого года после запуска платформы не менее 250 агропроизводителей получат доступ к финансированию. Предпочтение будет отдаваться агропредприятиям, принадлежащим женщинам или представителям уязвимых групп населения.

"Платформа WEAGRO вводит агрорассрочку в качестве альтернативы традиционным банковским и товарным кредитам. Одним из ключевых преимуществ WEAGRO является возможность оплатить товар частями или в конце срока рассрочки. Особенностью этой модели является отсутствие прямого взаимодействия аграриев с финансовой компанией. Решение о предоставлении рассрочки принимается в течение 30 минут" оплата по договору производится в течение 2 часов", – комментирует Павел Матияш, генеральный директор Финансовой компании Activitis.

Платформа WEAGRO обеспечивает агропроизводителям и их поставщикам возможность заключать множество сделок безопасно и удобно благодаря таким ИТ-сервисам:

• онлайн-кабинеты для поставщиков, агропроизводителей и финансовой компании, предоставляющей услугу агрорассрочки;

• онлайн-статусы, отражающие этапы оформления рассрочки, помогая участникам сделки отслеживать прогресс;

• защита данных при авторизации (3D Secure);

• сервис по использованию и считыванию цифровых подписей (КЭП);

• сервис хранения документов, включающий договоры купли-продажи; расходные накладные; акты выполненных работ;

• внутренний онлайн-чат и система SMS-сообщений и электронной почты о важных событиях и обновлениях.

Запуск онлайн-сервиса для агропроизводителей WEAGRO намечен на май-июнь 2024 года. "Это уникальное предложение для агросектора Украины, – добавляет Павел Матияш. – Наша задача состоит в создании экосистемы, которая предоставит доступ к быстрому и удобному способу приобретения товаров и услуг, без залогов, кип документов и длительного времени на оформление".