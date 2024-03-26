Национальным банком Украины рассматриваются следующие юз-кейсы (варианты использования) е-гривны:
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розничные безналичные платежи (P2P, P2B): е-гривна может использоваться для мгновенных платежей между физическими лицами и предприятиями как альтернатива традиционным платежным методам;
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целевые социальные выплаты (G2P): целевая социальная помощь сможет выплачиваться непосредственно в е-гривнах с использованием функционала целевого использования средств (могут тратиться только на конкретные цели);
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расчеты по ценным бумагам (B2B): е-гривна может стать инструментом быстрых прямых расчетов по ценным бумагам и другим финансовым инструментам, в том числе без участия банковской системы (прямые расчеты через кошельки е-гривны), что сможет обеспечить прямой доступ небанковских финансовых учреждений ;
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корпоративные платежи (B2B): инфраструктура е-гривны может быть использована для быстрых «оптовых» платежей между юридическими лицами внутри страны;
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финансовые инструменты: е-гривна может использоваться для хранения и накопления средств, на которые возможно начисление процентов.
Убеждена, что у е-гривны большой потенциал и будущее в Украине. Ее внедрение может существенно облегчить финансовые операции для граждан и предприятий, а также способствовать развитию цифровой экономики.
Финансовый директор Activitis Анастасия Штаньковская.