Национальным банком Украины рассматриваются следующие юз-кейсы (варианты использования) е-гривны:

розничные безналичные платежи (P2P, P2B): е-гривна может использоваться для мгновенных платежей между физическими лицами и предприятиями как альтернатива традиционным платежным методам;

целевые социальные выплаты (G2P): целевая социальная помощь сможет выплачиваться непосредственно в е-гривнах с использованием функционала целевого использования средств (могут тратиться только на конкретные цели);

расчеты по ценным бумагам (B2B): е-гривна может стать инструментом быстрых прямых расчетов по ценным бумагам и другим финансовым инструментам, в том числе без участия банковской системы (прямые расчеты через кошельки е-гривны), что сможет обеспечить прямой доступ небанковских финансовых учреждений ;

корпоративные платежи (B2B): инфраструктура е-гривны может быть использована для быстрых «оптовых» платежей между юридическими лицами внутри страны;