Ночью 23 марта в специальных чатах, а позже в СМИ начала появляться информация о том, что Польша приостановила пропуск приобретенных у разных стран Европы автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. «Наверное, министр просто был в шоке от того, сколько премиальных авто стоит в очереди на выезд в Беларусь», — рассуждают перевозчики.

На Беларусь эти санкции не распространяются. Белорусы, как и прежде имеют право приобретать в ЕС и экспортировать в Беларусь любые автомобили, вне зависимости от стоимости и объема двигателя.



На Балтийском направлении — без перемен



По причине того, что старые санкции на Беларусь не распространяются, а каких-то новых ограничений нет, автомобили с двигателем более 1,9 литра и стоимостью более 50 тысяч евро продолжают поступать в Беларусь. Последние дни, правда, в основном через Литву и Латвию.



«Нашай Ніве» удалось пообщаться с несколькими перевозчиками, которые за выходные и ночь понедельника уже успели провезти через границу с Литвой дорогие авто с большим объемом двигателя.

«Ночью (25.03. — НН) через границу с Литвой у нас проехали 4-летняя BMW с двигателем объемом 2 литра и новый Mercedes-Benz с мотором 2,2 литра (2,143 см³. — НН). Никаких дополнительных вопросов со стороны литовской таможни не было», — уверяет перевозчик.



По его словам, Литва давно строго следит за тем, чтобы машина направлялась именно в Беларусь, а не в Россию.



«Для того, чтобы успешно вывезти авто через Литву, нужно иметь полный пакет документов, подтверждающих, что покупатель из Беларуси. Для этого приходится иметь с собой подтверждение перевода от покупателя, который рассчитывался за машину через белорусский банк, а также подтверждение от продавца, что он принял эти деньги от белорусского покупателя банковским переводом.



Если экспортные делаются в Литве, то от покупателя требуют написать письмо, где он подтверждает, что покупает авто для себя, а не для перепродажи в РФ», — объясняет перевозчик.



С ровными документами — через Литву, а с «кривыми» — через Польшу

По словам собеседника, у тех, кто покупает машину не для себя, а на перепродажу, часто имеются проблемы с подтверждением платежа, так как в ход идут не только наличные расчеты, но и, например, криптовалюта.

«Поэтому все машины с неполным или «кривым» комплектом документов въезжали в Беларусь именно через Польшу. Поляки были самыми лояльными. Они выпускали машины без дополнительных вопросов, их не интересовало, кто и как заплатил за авто, куда оно направляется, почему покупатель — один человек, а везет другой».