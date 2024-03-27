Украинские аграрии из-за полномасштабного вторжения столкнулись с убытком на десятки миллиардов долларов. В настоящее время главной задачей для большинства производителей является поиск новых источников финансирования на фоне уменьшения объемов банковского кредитования. Реагируя на такие запросы рынка, Программа USAID АГРО инициировала проекты, призванные расширить доступ агропроизводителей к финансированию.

Благодаря поддержке Программы USAID АГРО, Финансовая компания Activitis разрабатывает WEAGRO – первый в Украине специализированный онлайн-сервис для аграрного бизнеса, который будет работать по принципу рассрочки и отсрочке платежей. Это позволит аграриям покупать товары и услуги сейчас, а платить за них позже. Сервис предложит удобный и быстрый способ приобретения без нужды в залоге, поручителях, стопках документов и длительных процедурах оформления.

Решение о рассрочке будет приниматься в течение 30 минут, а оплата по договору будет осуществляться в течение 2-х часов.

Функционал WEAGRO будет предусматривать возможность в онлайн-режиме подать заявку на получение рассрочки, заключить договор, а также общаться между всеми участниками в одном чате: заявителем-агропроизводителем, поставщиком и финансовой компанией.

Запуск платформы намечен на май-июнь 2024 года.

Более подробная информация доступна на weagro.com.ua.