Эффективность экономики зависит от влияния, которое создают или не создают государственные расходы. Основные задачи включают минимизацию зависимости от импорта и стабилизацию баланса между потреблением и накоплением. Значительная часть ресурсов должна быть направлена ​​на внутренние товары и услуги, ограничивая импорт с помощью пошлин и квот. Это не означает полный отказ от импорта, а скорее фокус на поддержке внутреннего производства там, где это возможно. Снижение НДС на социально значимые продукты и сервисы может провоцировать потребление внутренних ресурсов.

Также нужно разглядывать предельную склонность потребления и скопления для эффективного распределения ресурсов. Важным аспектом является превращение сбережений в национальную валюту и долгосрочные депозиты путем применения налоговых стимулов и защиты от курсовых рисков. В свою очередь, банки должны активно вкладывать привлеченные средства населения в реальный сектор экономики, в частности, через кредитование малых и средних предприятий.

Расширение государственного заказа на социальные сервисы может эффективно провоцировать экономику, направляя ресурсы в сектор малых и средних компаний и самозанятых лиц.

Для поддержки малых и средних предприятий необходимо ввести программы доступного кредитования с частичной компенсацией процентной ставки государством в стратегически важных отраслях. Такой подход может значительно увеличить вклад каждой гривны государственных расходов в рост ВВП и налоговые поступления.

Проблема украинской экономики заключается не в большом объеме государственных расходов, а в отсутствии эффективной структуры этих расходов, не позволяющей реализовать потенциал мультипликатора роста ВВП. Решение заключается не в сокращении издержек, а в их оптимизации и переориентации на стимулирование социально важных направлений.

Государство выполняет роль регулятора, цель которого — создание условий для развития экономики, а не получение прибыли. Необходимо правильное понимание этой роли для эффективного экономического развития.

Генеральный директор финансовой компании Activitis Павел Матияш