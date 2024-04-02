Бюджетно-кредитно-инвестиционно-потребительского стимул может вывести украинскую экономику на другой уровень.



Об этом пишет экономист Алексей Кущ у себя в телеграм канале.



Bloomberg пишет о российской экономике. Почти в моих терминах роли бюджетно-кредитно-инвестиционно-потребительского стимула. Многократно писал о запуске данной модели в Украине, примерно с 2015 года.

Но она тогда и сейчас не вписывалась в мейнстримную модель развития, навязываемую Украине через многочисленные группы влияния.

Теперь ее запустили в РФ. Масштабный эмпирический эксперимент. Самый дорогой в истории экономики.

И вот Bloomberg обратил на него внимание, так как это происходит в России и эта модель амортизировала влияние 13 пакетов санкций.

Представьте себе ее синергию в Украине, в условиях, когда у нас нет никаких санкций и наоборот, все помогают.

Хотя, если помогают, то может и нет шанса на такую модель роста?

Тот, кто платит, тот и заказывает музыку.

Как написал Шумпетер, дайте мне написать учебник по экономике и мне плевать на тех клоунов, что сидят в правительстве.

Самое опасное, что от вульгарного квази либерализма у нас могут удариться в дремучее ретроградство, "придумывая", что нужно делать бизнесу и тратя на это миллиарды бюджетных средств. Которых крайне мало.

А я давно уже пишу о том, что экономику нужно стимулировать через спрос.

А бизнес сам решит как наиболее эффективно это произвести.

Только нужно научиться формировать кумулятивный эффект совокупного платежеспособного спроса:

- через потребительский спрос;

- с помощью инвестиций;

- задействуя бюджетные расходы;

- применяя кредитный стимул и монетарную трансмиссию, нацеленную на развитие реального сектора экономики.

Bloomberg пишет об "удивительной устойчивости" российской экономики, благодаря высокому уровню потребления (обеспеченному ростом доходов домохозяйств и кредитованию).

Плюс сбережения населения и фактор длинных денег в экономике.

Плюс рост инвестиций и прибыли компаний.

В результате показатель делового климата оказался на пике за последние 12 лет.

Все ожидают дальнейший рост спроса и производства.

Спрос первичен, производство - производная от спроса.

Я уже давно писал, что война - это еще и состязание экономических моделей роста.

Российская модель примерно понятна, я регулярно ее анализирую.

А в чем заключается наша экономическая модель?

Была бы возможность, спросил бы об этом Олега Устенко, который формировал экономическую стратегию с 2019 года.

И у других людей, которые отвечают за общее экономическое моделирование.

Лично у меня нет ответа на этот вопрос. Потому что трудно искать черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет.

Можно ли запустить такую модель в Украине?

Да, можно. Отказавшись от прошитой матрицы в мозгах.

И попрощавшись со всеми теми, кто пожирал наше время, так и не предложив модель динамичного роста.

Ни в мирное время, ни в военное.