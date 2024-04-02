Бюджетно-кредитно-инвестиционно-потребительского стимул может вывести украинскую экономику на другой уровень.
Об этом пишет экономист Алексей Кущ у себя в телеграм канале.
Bloomberg пишет о российской экономике. Почти в моих терминах роли бюджетно-кредитно-инвестиционно-потребительского стимула. Многократно писал о запуске данной модели в Украине, примерно с 2015 года.
Но она тогда и сейчас не вписывалась в мейнстримную модель развития, навязываемую Украине через многочисленные группы влияния.
Теперь ее запустили в РФ. Масштабный эмпирический эксперимент. Самый дорогой в истории экономики.
И вот Bloomberg обратил на него внимание, так как это происходит в России и эта модель амортизировала влияние 13 пакетов санкций.
Представьте себе ее синергию в Украине, в условиях, когда у нас нет никаких санкций и наоборот, все помогают.
Хотя, если помогают, то может и нет шанса на такую модель роста?
Тот, кто платит, тот и заказывает музыку.
Как написал Шумпетер, дайте мне написать учебник по экономике и мне плевать на тех клоунов, что сидят в правительстве.
Самое опасное, что от вульгарного квази либерализма у нас могут удариться в дремучее ретроградство, "придумывая", что нужно делать бизнесу и тратя на это миллиарды бюджетных средств. Которых крайне мало.
А я давно уже пишу о том, что экономику нужно стимулировать через спрос.
А бизнес сам решит как наиболее эффективно это произвести.
Только нужно научиться формировать кумулятивный эффект совокупного платежеспособного спроса:
- через потребительский спрос;
- с помощью инвестиций;
- задействуя бюджетные расходы;
- применяя кредитный стимул и монетарную трансмиссию, нацеленную на развитие реального сектора экономики.
Bloomberg пишет об "удивительной устойчивости" российской экономики, благодаря высокому уровню потребления (обеспеченному ростом доходов домохозяйств и кредитованию).
Плюс сбережения населения и фактор длинных денег в экономике.
Плюс рост инвестиций и прибыли компаний.
В результате показатель делового климата оказался на пике за последние 12 лет.
Все ожидают дальнейший рост спроса и производства.
Спрос первичен, производство - производная от спроса.
Я уже давно писал, что война - это еще и состязание экономических моделей роста.
Российская модель примерно понятна, я регулярно ее анализирую.
А в чем заключается наша экономическая модель?
Была бы возможность, спросил бы об этом Олега Устенко, который формировал экономическую стратегию с 2019 года.
И у других людей, которые отвечают за общее экономическое моделирование.
Лично у меня нет ответа на этот вопрос. Потому что трудно искать черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет.
Можно ли запустить такую модель в Украине?
Да, можно. Отказавшись от прошитой матрицы в мозгах.
И попрощавшись со всеми теми, кто пожирал наше время, так и не предложив модель динамичного роста.
Ни в мирное время, ни в военное.