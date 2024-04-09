Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, как в 2024 году в Украине пройдет посевная, какие у нас сейчас возможности и проблемы в этом секторе из-за российского вторжения.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Знаем от нашего премьер-министра господина Шмыгаля, что у нас планируется засеять 5,6 млн гектаров, 744 гектара уже засеяны, и каждый день мы видим эту работу. Хочу напомнить, что в 2021 году мы собрали урожай на 106 млн тонн, в 2022 году мы собрали на 74 млн тонн, и в 2023 году мы собрали почти 80 млн тонн, это масло и зерновые. Ожидаем в этом году минимум 76 млн», – рассказывает Георгий Биркадзе.

Да, констатирует он, это чуть меньше, чем в прошлом году, но мы видим, как меняется ситуация на фронте, как россияне ежедневно уничтожают наши элеваторы. По словам эксперта, действительно у нас очень большое количество элеваторов разрушено, поэтому наши возможности в технике ограничены, но 76 млн тонн только ожидается, может быть и больше.

«Сегодня прямые разрушения – это 10 млрд долларов. Из этих 10 млрд долларов 5 млрд – это техника, 3 млрд – это элеваторы. Чтобы вы поняли, это 400 млрд гривен, но это только прямые разрушения. Сейчас мы не говорим об ущербе, который имеют люди, что они не получили зерно, сколько было украдено техники. Если посчитать не прямой, а касательный ущерб, то это 30 млрд долларов», - отмечает Георгий Биркадзе.

Так что, утверждает эксперт, проблемы есть, государство предоставляет кредиты аграриям, помогает им, есть большое количество интересных программ. Кроме того, подчеркивает он, в этой ситуации нам нужна нормальная граница с Польшей, чтобы Украина могла торговать, а не блокады, которые начались в конце прошлого года.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, действительно ли есть опасность передачи данных врагам в Telegram и TikTok.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, почему ООН игнорирует ужасы российско-украинской войны.