Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал ситуацию с украинским аграрным сектором, ценами на продукцию и заработками с него.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Хочу вас успокоить, я уверен на 100%, за что есть хлеб у нас будет, и все будет хорошо. От чего зависит цена хлеба? От двух вещей: первое – это сколько стоит сырье, и второе – свет. Мы понимаем, что цена будет расти, потому что враг сегодня уничтожил 80% наших ТЭЦ, эта атака очень повредила нашу энергосистему», – объясняет Георгий Биркадзе.

Так что, сообщает эксперт, есть такая гипотеза, что цена на хлеб вырастет из-за увеличения стоимости электроэнергии, ведь она необходима для изготовления продукции. Тем не менее, подчеркивает он, это не будет рост на 50% или 100%, процент будет небольшим.

Также эксперт отмечает, что пока нам не приходится рассчитывать на такие зарплаты, как в Польше, а что касается конкретно аграрной отрасли, то там сумма заработка стабильна и понятна. Как он объясняет, человек, имеющий цену на зерно 200 долларов, не можете заплатить 1000 долларов зарплаты, для этого он должен собирать 5 тонн зерна.

«Очень важно, чтобы у нас начала работать такая система, как это происходит в Европе, – дотации. Наши аграрии должны получать дотации. Тогда возможно будет платить нашим людям такую зарплату», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Постернак пояснил, что нашим гражданам давно нужно понять аппетиты путина – это физическое уничтожение всех украинцев.

Также Politeka писала, что Биркадзе рассказал, сколько зерна Украина соберет в 2024 году.





