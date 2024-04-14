При оформлении финансовой государственной помощи для внутренне перемещенных лиц у некоторых граждан возникают вопросы выплат для всей семьи в случаях, когда некоторые ее члены не проживают на подконтрольной территории. В этой связи в Минреинтеграции нацелены на утверждение единой формы акта о составе семьи для справедливого начисления таких выплат. Об этом сообщается в телеграмм-канале Минреинтеграции, пишет сайт Стена.

На еженедельном заседании Координационного штаба по вопросам ВПЛ, где председательствовала Вице-премьер-министр Ирина Верещук, был поднят вопрос об учете документов о составе семьи при начислении денежной помощи для внутренне перемещенных лиц.

В частности, говорилось, что на горячую линию Минреинтеграции поступают звонки с жалобами от внутренне перемещенных граждан, у которых отмечается, что при приеме документов на начисление выплат не принимают во внимание акты обследования состава семьи.

По словам Ирины Верещук, даже в тех случаях, когда члены семей переселенцев не проживают с ними, внутренне перемещенные должны получать справедливые финансовые начисления, которые им должны выплачивать по закону.

"Люди должны получать причитающиеся им выплаты ВПЛ, даже если члены их семей не проживают вместе с ними на подконтрольной территории", - отметила Вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Этот акт обследования состава семьи могут выдать ОСМД, управляющие дома или другие коммунальные предприятия. Дело в том, что сейчас форма этой справки произвольна, но она должна быть утверждена, например, местными властями.

В конце заседания Координационного штаба Ирина Верещук распорядилась наработать единую форму соответствующей справки, принимаемой в управлениях социальной защиты.