Для управления транспортным средством нужно иметь документы, разрешающие водителю это делать. В некоторых случаях автомобилистам нужно пройти спецпроцедуру, сообщает "Стена".

В частности, речь идет о случаях, когда водитель хочет передать право управления транспортным средством другому лицу. Эта услуга называется "шеринг авто".

Независимым пользователем может стать физическое лицо, которое на законных основаниях управляет авто, принадлежащее другому лицу.

При этом, именно независимый пользователь будет нести ответственность в случае нарушения ПДД. Поэтому владельцу транспортного средства важно не просто передать в пользование машину, а и воспользоваться данной услугой.

Оформить статус независимого пользователя можно в любом сервисном центре МВД или же онлайн через Кабинет водителя, а также в приложении Дія.

В Кабинете водителя для владельца нужно будет свидетельство о регистрации авто, кандидат на независимого пользователя должен иметь удостоверение водителя соответствующей категории.

Для оформления заявки необходимо внести электронные адреса и номера телефонов участников сделки, а также идентификационный номер будущего независимого пользователя.





Как владелец, так и водитель могут оформить на расстоянии соглашение благодаря цифровым подписям. В Кабинете водителя стать инициатором назначения независимого пользователя авто может как владелец транспортного средства, так и лицо, которое назначают таким.

В приложении Дія кроме свидетельства о регистрации и водительского удостоверения нужно также иметь паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт и пройти авторизацию.

Владелец авто создает в приложении запрос на "шеринг" в виде QR-кода. Водитель сканирует этот код с телефона владельца и подтверждает намерение стать независимым пользователем.

Спустя 5 минут в цифровых документах независимого пользователя появится свидетельство о регистрации транспортного средства.

Вариант с назначением независимого водителя офлайн через сервисные центры МВД подойдет для юридических лиц, желающих передать в пользование свои транспортные средства или же для владельцев автомобилей, у которых документы не отображаются в цифровом варианте.

Независимый пользователь назначается на определенный срок. Можно досрочно прекратить соглашение как владельцу авто, так и пользователю.