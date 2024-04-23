Министерство финансов совместно с Государственной службой финансового мониторинга ежедневно работают с международными партнерами для внесения россии в черные списки FATF и ЕС, сообщает Урядовий портал.



Об этом сообщил первый заместитель Министра финансов Денис Улютин во время онлайн-выступления на межведомственном форуме «Стратегия развития системы финансового мониторинга в Украине 2024-2026», организованном совместно с программой поддержки ОБСЕ в Украине.

Участие в мероприятии приняли представители Минфина, Госфинмониторинга, Национального банка, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Академии финансового мониторинга, Офиса Генерального прокурора, Национального антикоррупционного бюро Украины и международные партнеры.

«Происходящие в нашей стране события создают серьезные вызовы не только для финансовой системы Украины, но и негативно влияют на глобальную финансовую систему. Именно поэтому все усилия по борьбе с проявлениями преступной деятельности — начиная от незаконных финансовых операций игорного бизнеса, отмывания средств до финансирования коллаборантов и террористов должны сделать нашу финансовую систему более безопасной и менее уязвимой к таким угрозам», – отметил Денис Улютин.

Сегодня международные партнеры принимают меры против российской военной «машины». В то же время, Россия все больше перемещает определенные торговые и финансовые потоки через третьи страны, чтобы избежать санкций и продолжать закупку критически важных товаров для своего военного производства.

Во время выступления Денис Улютин обратил внимание на необходимость институционального развития надзорных органов Украины в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма в части усовершенствования ИТ-инфраструктуры и систем управления информационными потоками в этих органах: «Например, переход к надзору на основе оценки рисков означает предоставление компаниям легкого доступа для скачивания и обмена отчетной информацией. Со своей стороны, регуляторы должны иметь доступ к качественным и своевременным данным».

Также во время форума обсуждены вопросы, посвященные особенностям стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения и актуальных тенденций развития в этой сфере.