Заслуженный экономист Украины Ярослав Жалило заявил, что когда-то россия победила Грузию на экономическом фронте, но с Украиной этого не получилось, и это помогло нам сейчас выстоять на поле боя.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

Прежде всего эксперт подчеркивает, что наша экономика должна производить как можно больше, должна генерировать как можно больше доходов, налогов. Да, констатирует он, кому-то не нравится экономический фронт, понятно, что это не совсем тот фронт, на котором люди гибнут и теряют здоровье, но это тоже важно.

«Давайте вспомним даже доктрину гибридных войн Герасимова, книгу, по которой идет российская федерация, государство-агрессор. Если бы они концентрировались исключительно на военном компоненте, всем было бы легче. Ну, вот согласитесь при всей специфике этого вопроса. А они же бьют в слабое место», – замечает Алексей Буряченко.

В пример он приводит Грузию, ранее россия наложила эмбарго, закрыла экономические отношения, тогда грузины перестроили свои экспортно-импортные потоки на Среднюю Азию, на Ближний Восток, на Турцию, что не понравилось кремлю. Тогда, продолжает Алексей Буряченко, россия сняла ограничения, грузинский рынок наполнился товарами из рф, и теперь пропагандисты на всех каналах кричат, что ​​ экономика отдельно, политика отдельно, но так не бывает, и Грузия попала в ловушку.

«У нас в Украине, кстати, ситуация была схожая, потому что россия начала с экономической войны против Украины, и здесь она, к счастью, просчиталась. Благодаря тому, что были вытеснены украинские компании с российского рынка (там тоже ввели ограничения, помним все эти торговые войны), пошла переориентация на Европейский Союз. И уже этот блок интересов там завязан, и это как раз нам помогает сегодня выстоять», – отмечает Ярослав Жалило.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, как бороться с постоянным стрессом.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, какие реформы от Украины требуют США.





