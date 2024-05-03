По состоянию на 3 мая переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам в размере 187 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 17,6 млрд. грн.



Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.



Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 3 мая: