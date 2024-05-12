По состоянию на 2024 год, несмотря на призывы к изменениям цен, большинство стран мира еще не используют налоговую систему.

Цены на вино и винные напитки в Украине вырастут из-за повышения акцизов на эти товары, утвержденное правительством. Такое решение является частью обязательства Украины перед Европейским Союзом в рамках соглашения об ассоциации.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров принял законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс Украины с целью приведения акцизного налогообложения в соответствие со стандартами Европейского Союза, а именно минимальными ставками, действующими в ЕС.

Ставка акцизного налога на вино и другие алкогольные напитки увеличится на 3,81 грн. за 1 литр, что составляет почти 50% повышения, с 8,42 до 12,23 грн. за литр. Это увеличение касается вина, а также других алкогольных напитков и их смесей с содержанием алкоголя от 1,2% до 22%.

Стоит отметить, что в прошлом году Украина шагнула вперед по внедрению электронных акцизов (е-акцизов) для алкогольных и табачных изделий. Это предполагает введение электронной марки акцизного налога с уникальным QR-кодом, который позволит украинцам проверять оригинальность алкоголя и табака с помощью мобильного приложения "Действие".

По состоянию на 2024 год, несмотря на призывы к изменениям, большинство стран мира еще не используют налоговую систему для поощрения здорового образа жизни. Украина, следуя рекомендациям Всемирной организации здоровья, планирует не только повысить цены на алкогольные напитки, но ввести налог на сладкие напитки.

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