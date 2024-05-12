По словам Алексея Кучеренко, первого заместителя председателя комитета Верховной рады по энергетике, цены на свет могут увеличиться уже в ближайшее время.

В связи с повреждением значительной части украинской энергетической инфраструктуры правительство рассматривает возможность повышения тарифов на электроэнергию. Алексей Кучеренко, первый заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике, сообщил в прямом эфире, сколько стоить киловатт.

По словам Алексея Кучеренко, первого заместителя председателя комитета Верховной рады по энергетике, цены на свет могут увеличиться уже в ближайшее время. Согласно его заявлению, Кабинет Министров Украины планирует поднять тариф на электроэнергию для домашних потребителей до 4 гривен.

Алексей Кучеренко, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, указал, что обсуждения с правительством о новых тарифах продолжаются, но есть прогнозы по увеличению цены на электричество в диапазоне от 3,5 до 4 гривен, начиная с июня. Это приведет к росту тарифов примерно в полтора раза выше текущих.

В то же время Александр Кучеренко отметил, что 8 мая тепловые станции Украины были атакованы Россией. Многие украинские энергетические объекты повреждены, поэтому правительство вынуждено принимать меры, такие как повышение тарифов на электроэнергию.

"Но как-то жизнь будет балансировать саму ту ситуацию, в которой оказалась энергетика Украины", – подчеркнул нардеп.

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Напомним, летом украинцы могут столкнуться с отключениями света, придется экономить.

Как сообщала Politeka, рано или поздно тарифы придется повышать.

Также писала Politeka, украинцам могут приходить счета за свет со слишком подозрительной суммой.