В нескольких областях Украины проводят выплаты единовременного целевого пособия в размере 30 тысяч гривен.

В нескольких регионах Украины начата программа целевых денежных выплат. Информация о том, как зарегистрироваться для получения денежной помощи, уже доступна.

В рамках городской программы Мелитополя "Пространство Саме.Тут" начат прием заявок на получение единовременной денежной помощи.

Денежная помощь предназначена для украинцев, призванных на военную службу с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, а также для лиц, мобилизованных в 2024 году.

Программа денежной помощи "Пространство Саме.Тут" направлена ​​на военнослужащих из Мелитополя. В рамках этой программы можно получить выплату в размере 30 000 грн. по заявлению военнослужащего или его семьи.

Для получения подробной информации о перечне необходимых документов, их представлении и процедурах выплаты следует связаться по следующим номерам телефонов:

Львов: 068 126 41 72,

Днепр: 068 263 99 65,

Запорожье: 097 063 31 03,

Киев: 068 166 83 65.

Кроме того, благотворительная организация "Каритас. Запорожье" оказывает денежную помощь в рамках проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине ІІІ", который осуществляется при поддержке UNHCR Ukraine - Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

Эта денежная помощь предназначена для проведения малых или средних ремонтных работ в жилых помещениях, пострадавших в результате обстрела. Однако она доступна только в том случае, если жилье фактически целое и не имеет структурных повреждений.

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