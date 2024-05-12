ПриватБанк озвучил важную информацию для своих клиентов и впервые начинающих оформлять счет в банке.

Недавно "ПриватБанк", один из ведущих банков Украины, выступил с объявлением, касающимся доставки банковских карт. Сообщение включает информацию не только о перевыпуске существующих карт, но и о выпуске новых платежных карт.

До конца года "ПриватБанк" предлагает своим клиентам бесплатную доставку карт с помощью службы "Новая почта". Эта услуга будет доступна не только в пределах Украины, но и в более чем десятке стран Европы.

Дмитрий Мусиенко, член правления "ПриватБанк", сообщил, что бесплатная доставка карт будет доступна как для перевыпущенных, так и для новых банковских карт, а также для новых цифровых карт, которые клиенты могут открыть через мобильное приложение "Приват24".

Для заказа перевыпуска карты "ПриватБанк", которая имеет истекший срок действия, достаточно нескольких кликов. Клиентам достаточно войти в приложение "Приват24" и выбрать опцию "Перепуск карты" или "Доставка карты". Далее можно выбрать доставку через службу "Новая почта" на всей территории Украины.

Карты "ПриватБанк" теперь могут быть отправлены бесплатно в многие европейские страны через службу доставки "Новая почта". Среди стран, в которые осуществляется доставка, входят:

Чехия

Польша

Германия

Румыния

Молдова

Эстония

Латвия

Литва

Великобритания

Словакия

Венгрия

Испания

Италия

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Как Politeka.net сообщала, что ПриватБанк лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что ПриватБанк без причин закрыл счета украинца, разразился скандал.