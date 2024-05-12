В Кабинете Министров сообщили, что нужно делать, чтобы официально купить себе страховой стаж и выйти на пенсию в 60 лет.

Украинцы теперь могут официально приобрести страховой стаж, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, как и их официально трудоустроенные соотечественники. Как сообщает Кабинет Министров, для этого необходимо заключить соответствующий договор с Пенсионным фондом Украины. Об этом сообщили в Кабмине.

Вот шаги, которые нужно выполнить:

Зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда через Действие. Подпись, квалифицированная электронная подпись или систему GOV.ID. Выбрать раздел "Коммуникация по ПФУ" и подпункт "Договор на добровольное участие". Ввести личные данные: ФИО, идентификационный код (налоговый номер), серию и номер паспорта, дату рождения. Подтвердить правильность информации и согласие на ее обработку. Подписать договор с помощью квалифицированной электронной подписи и уплатить необходимые взносы.

Это можно сделать как в одном из сервисных центров Пенсионного фонда, так и в Интернете, используя вебсайт учреждения.

Представители Пенсионного фонда напомнили, что лицо может уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) как за себя, так и за другое лицо, даже если оно не является пенсионером.

Чтобы получить полнолуние страхового стажа, украинцу, не имеющему официального трудоустройства, нужно уплатить хотя бы минимальный единый страховой взнос. Этот взнос составляет 22% минимальной заработной платы, которая с 1 апреля составляет 8000 гривен. Таким образом, граждане обязаны платить 1760 гривен в месяц.

Суммы уплаченных страховых взносов будут засчитаны за месяц, в котором средства поступили на счет Пенсионного фонда.

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