В Украине цены на электричество поднимутся, тарифы для населения в Минэнерго планируют поднять уже с начала июня.

Если в конце апреля новым тарифом называли 3,5 грн/кВт-ч, то сейчас рассматривается больший максимальный уровень повышения. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал в эфире Ранок.LIVE, сколько придется платить уже летом.

По его словам, очевидно, что незначительное повышение тарифов произойдет. Просто сейчас решение еще не принято – продолжаются дискуссии и расчеты. Но вероятнее всего это произойдет в ближайшее время.

"Минэнерго уже подготовил давно пакет документов о повышении тарифа на электроэнергию. Пока какой именно тариф не определили. Но нужно понимать, что рассматриваются цены на уровне 3,5 - 4 грн/кВтч. То есть это будет единый тариф для потребителей", - объясняет Олег Попенко.

Он также подчеркнул, что экономить на оплате поможет двухзонный счетчик электроэнергии. Ведь вторая зона — это ночной тариф, поэтому будет оплачиваться только 50% от нового тарифа.

По данным народного депутата Алексея Кучеренко, также обсуждается новый тариф на электроэнергию в пределах 3,5-4 гривен за киловатт-час.

Установление тарифа на электроэнергию для населения возложено на Кабинет министров по предложению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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